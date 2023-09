Mondiali Basket, addio amaro per Datome: Italia sconfitta dalla Slovenia

SportFair

Lo sapevamo ormai da diverse settimane, l’ultima gara dei Mondiali di Basket giocata dall’Italia sarebbe stata anche l’ultima gara della carriera di Gigi Datome. Quel giorno è arrivato. La Mall of Asia Arena di Pasay, Filippine, ha ospitato Italia-Slovenia, ultima gara del capitano dopo 323 partite in azzurro giocate dalle giovanili alla Nazionale maggiore.

Per l’ormai ex Olimpia Milano 1 punto, 2 rimbalzi e 1 assist in 10 minuti di gioco, una passerella per lasciare il parquet ai protagonisti del presente e del futuro come Marco Spissu (22 punti) e Simone Fontecchio (16). L’Italia è stata sconfitta 85-89 dalla Slovenia di un Luka Doncic capace di mettere insieme 29 punti, 10 rimbalzi e 8 assist e anche 9 palle perse. I ragazzi di coach Pozzecco chiudono in 8° posizione il Mondiale.