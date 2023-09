Mondiale 2008, l’avvocato di Massa torna alla carica: la richiesta a… Hamilton

SportFair

Non si placano le polemiche sul Mondiale 2008 di Formula 1 e l’ex Ferrari Felipe Massa continua la battaglia personale. L’ultima gara di Singapore è nota per l’incidente provocato da Nelson Piquet Jr, l’ingresso della Safety Car innescò un pit-stop sbagliato da parte della Ferrari di Massa, che lo fece precipitare dal primo all’ultimo posto. I punteggi di quella gara decisero la corsa al Mondiale a favore di Lewis Hamiton per un solo punto di vantaggio su Massa.

Bernardo Viana, uno dei legali, non ha intenzione di fermarsi. “Vogliamo portare a casa il trofeo, non è una questione di soldi. Come ha ammesso lo stesso Ecclestone, i risultati di Singapore dovrebbero essere annullati interamente. La Fia ci ha promesso una risposta alla nostra lettera di precontenzioso entro la metà di ottobre”.

Infine la richiesta a Hamilton: “Lewis è un importate ambasciatore della Formula 1 e dell’integrità sportiva, oltre che un cittadino onorario del Brasile, molto amato dai brasiliani. Speriamo di avere il suo sostegno”.