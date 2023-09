Mercato ciclismo, ancora ribaltoni: l’annuncio di Primoz Roglic

SportFair

Anche il mercato ciclismo inizia ad entrare nel vivo e continua a regalare sorprese. Un argomento caldo riguarda la fusione tra Soudal-QuickStep e Jumbo-Visma, che sicuramente porterà novità importanti per diversi corridori.

Un primo annuncio ufficiale è arrivato oggi, alla partenza del Giro dell’Emilia: Primoz Roglic ha infatti annunciato l’addio alla Jumbo-Visma a partire dal 2024.

Ecco le parole a Cycling ProNet: “posso confermare che lascerò la squadra, ma comunicheremo ulteriormente in merito solo dopo tutte le gare a cui gareggerò. Non vedo l’ora di correre di nuovo”. Tante compagini sono pronte a mettersi in fila: dalla Bahrain-Victorious alla Movistar, passando per la Lidl-Trek.