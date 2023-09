Il medagliere degli Europei di Ciclismo 2023: Italia da sogno!

SportFair

Si chiudono gli Europei di Ciclismo 2023. La priva in linea maschile è stata una delusione per l’Italia che, in un ottimo momento, nelle fasi finali della corsa, è stata costretta a restare fuori dai giochi a causa di una caduta di Ganna che ha scombinato i piani degli azzurri.

Poco male però, perchè la spedizione italiana ha raccolto 4 medaglie complessive, 2 ori e 2 argenti per la precisione, che le sono valse il gradino più alto del podio in coabitazione con la Gran Bretagna. Terzo posto per Belgio e Francia con 6 medaglie totali ma di minor valore (2 ori, 1 solo argento e 3 bronzi).

Il medagliere degli Europei di Ciclismo

Italia – 4 medaglie: 2 ori, 2 argenti, 0 bronzi Gran Bretagna – 4 medaglie: 2 ori, 2 argenti, 0 bronzi Belgio 6 medaglie: 2 ori, 1 argento, 3 bronzi Francia – 6 medaglie: 2 ori, 1 argento, 3 bronzi Danimarca – 4 medaglie: 2 ori, 1 argento, 1 bronzo Paesi Bassi – 4 medaglie: 2 ori, 1 argento, 1 bronzo Svizzera – 3 medalgie: 1 oro, 1 argento, 1 bronzo Slovenia – 2 medaglie: 1 oro, 0 argenti, 1 bronzo Germania – 4 medaglie: 0 ori, 2 argenti, 2 bronzi