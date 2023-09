Marcell Jacobs conferma: “Camossi non è più il mio allenatore”

SportFair

La notizia era nell’aria da qualche giorno, adesso è arrivata anche l’ufficialità: Paolo Camossi non è più l’allenatore di Marcell Jacobs. La conferma è arrivata direttamente dal velocista azzurro in un’intervista: “è vero, la nostra collaborazione si è esaurita. Paolo non è più il mio allenatore. Insieme abbiamo scritto la storia dell’atletica italiana e mondiale. Abbiamo condiviso momenti bellissimi. Ma la vita ha le sue fasi e siamo arrivati alla conclusione che sia giusto separare le nostre strade”, le parole a ‘La Gazzetta dello Sport’.

“È stata una decisione difficile, non lo nascondo. Paolo è stato per me una guida importante, fondamentale. Gli auguro di avere fortuna e successo nella futura carriera professionale. Anche se le nostre strade si dividono, resta per me un grande coach”.

Sul futuro: “avverto la necessità di un cambiamento totale, di nuovi stimoli e, soprattutto, un gruppo con il quale condividere le sessioni di lavoro più dure. Io e la mia famiglia lasceremo Roma: ci sono diverse opzioni sul tavolo, in Italia e all’estero. Andranno valutate con estrema attenzione”.