Marc Marquez, ci siamo! Indicazioni importanti sul futuro in MotoGP

La sprint race ha confermato i margini di ripresa di Marc Marquez, in grado di chiudere al terzo posto. La MotoGP entra nel vivo e iniziano a circolare le voci anche sul mercato piloti. L’addio dello spagnolo alla Honda è sempre più inevitabile e l’approdo al team Gresini sembra vicino.

“Io ho chiare le mie idee. Come si è visto quest’oggi in pista, io do il 100% perché la Honda mi ha dato tanto e mi impegnerò al massimo con loro fino a quando guiderò questa moto. La cosa più importante è che ho le idee chiare. Un altro incontro con Honda? Ce ne sono stati tanti: a Portimao, al Mugello, in Austria, a Misano. Sono tanti i meeting fatti, in cui abbiamo fatto sempre lo stesso discorso. La cosa più importante è che il team sta cercando una soluzione per fare in modo che il progetto migliori”, le parole dopo la gara.