Grave lutto nel basket: è morto Brandon Hunter, ex Celtic e con un passato in Italia

Un gravissimo lutto ha colpito il mondo del basket: è morto a 42 anni Brandon Hunter, ex giocatore Nba e con un passato in Italia con le casacche di Napoli, Livorno, Biella e Montegranaro. La notizia è stata confermata sui social da Ohio University, dove Hunter aveva giocato con la maglia dei Bobcats. Le cause del decesso non sono state ancora comunicate.

“Siamo addolorati per la perdita della leggenda del basket dell’Ohio Brandon Hunter. I nostri pensieri sono rivolti alla famiglia di Brandon in questo momento”, si legge sui social.

Ala-pivot di 2.01 per 100 chili, il classe 1980 era stato scelto dai Boston nel Draft 2023, poi le esperienze con Orlando Magic, S. Falls Skyforce e Panathīnaïkos. Nel 2006 arriva in Italia, a Napoli. Poi Livorno e Biella. Le altre esperienze sono state con Capitanes de Arecibo, Montegranaro, Hapoel Gerusalemme, Aliağa Petkim, Ventspils, Bayreuth, Hapoel Gilboa, Orléans, Évreux, Aguada.