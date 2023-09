L’Italia vince il medagliere dell’ISSF World Cup di Rio de Janeiro

SportFair

Grande successo per la spedizione azzurra del Tiro a Segno nell’ISSF World Cup di Rio de Janeiro, in Brasile. L’Italia ha chiuso il medagliere in prima posizione, grazie a due ori ed un bronzo, piazzandosi davanti alla Cina (vincitrice di otto medaglie tra cui un oro, quattro argenti e tre bronzi) e l’Ungheria (tre medaglie, un oro, un argento, un bronzo).

L’ottimo risultato è stato reso possibile grazie ai successi di Federico Nilo Maldini (Carabinieri), primo nella specialità di pistola 10 metri, e di Danilo Dennis Sollazzo (Carabinieri) nella carabina 10 metri. Il bronzo è invece arrivato grazie al duo Maria Varricchio (Fiamme Oro) e Paolo Monna (Carabinieri) nella Mixed Team di pistola 10 metri.

Da sottolineare anche le tante qualificazioni in finale: Edoardo Bonazzi (Novi Ligure), ha chiuso la gara di carabina tre posizioni all’ottavo posto mentre nella stessa specialità, al femminile, Sofia Ceccarello (Fiamme Oro) è arrivata quinta, e settima nella carabina 10 metri. Nella pistola 10 metri rammarico per Paolo Monna, che ha sfiorato il podio piazzandosi quarto. Massimo Spinella (Fiamme Gialle) e Barbara Gambaro (Fiamme Oro) sono invece rimasti fuori di un punto rispettivamente dalla finale di pistola automatica e nella carabina tre posizioni.