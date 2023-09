LeBron James versione CT, caccia all’oro di Parigi 2024: 5 big gli hanno detto sì

SportFair

Gli Stati Uniti, squadra favorita numero 1 per la vittoria della medaglia d’oro ai Mondiali di Basket 2023, hanno chiuso il torneo senza medaglia. Quarto posto per il Team USA che, nonostante i talenti NBA e tre coach in panchina del calibro di Kerr, Spoelstra e Lue, non sono riusciti a tornare a casa con una medaglia. Prima la sconfitta contro la Germania (diventata poi Campione del Mondo), poi la beffa contro il Canada che schierava metà roster NBA, in grado di fare la differenza.

Redeem Team?

È risaputo, gli Stati Uniti tendono spesso a sottovalutare gli impegni per nazionali. Quando una squadra condannata a vincere, finisce per fallire, le polemiche che si susseguono sono direttamente proporzionate a blasone e talento. È altresì risaputo che a una delusione corrisponde spesso un ‘Redeem Team’, ovvero una squadra che, almeno nelle intenzioni, dovrebbe essere più forte e più motivata. E anche questa volta, con le Olimpiadi di Parigi 2021 alle porte, sembra profilarsi questo scenario.

Scende in campo LeBron James

A guidarla potrebbe esserci addirittura LeBron James. Il campione dei Lakers, medaglia d’oro alle Olimpiadi di Londra 2012, vuole puntare all’ultimo grande successo con la propria nazionale prima del ritiro. Per farlo, è pronto a vestire i panni del CT (i maligni dicono vesta già quelli del GM ai Lakers) e formare un super team. I primi ‘sì’ sarebbero già arrivati, secondo le indiscrezioni di “The Athletic”: Steph Curry, Anthony Davis, Kevin Durant, Draymond Green e Jayson Tatum.

Inoltre, si vocifera che Devin Booker, Dame Lillard, De’Aaron Fox e Kyrie Irving avrebbero mostrato interesse a far parte della spedizione a stelle e strisce. Il resto del mondo è avvertito, se LeBron si è messo in testa di vincere l’oro, ci sarà da divertirsi la prossima estate.