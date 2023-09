Josh Vickers dice addio alla moglie 3 mesi dopo il matrimonio: la straziante lettera

SportFair

Josh Vickers, stella del Derby con un passato all’Arsenal, ha annunciato ieri sui social la morte della moglie Laura, che si è arresa al cancro dopo una lunga battaglia, a soli 27 anni.

La tragedia è avvenuta solo 3 mesi dopo il matrimonio di Laura e Josh, celebrato un anno dopo il loro fidanzamento. I compagni di squadra del calciatore hanno voluto dimostrargli la loro solidarietà e gli hanno reso omaggio durante la partita di ieri tenendogli la maglia e riscaldandosi con la scritta “Josh 31” sulla parte anteriore della sua divisa.

Il post di Josh Vickers

“L’ho scritto e non scritto così tante volte e non riesco ancora a trovare le parole giuste da dire e non so se lo farò mai. Martedì sera mia moglie ha perso la sua lunga battaglia contro il cancro….Laura è la persona più forte, coraggiosa e amorevole che abbia mai incontrato. Anche se tutto quello che stava passando, continuava a sorridere, senza mai lasciare che nulla ostacolasse il divertimento e crearsi una vita di ricordi. Abbiamo pianto, riso e ballato attraverso momenti difficili. Avrò cura di ogni momento trascorso insieme dal primo incontro al momento in cui sei passato serenamente. So che mi guarderai dall’alto in basso e continuerai ad ispirarmi ogni giorno. Grazie a tutti coloro che hanno sostenuto me stesso e entrambe le famiglie in questo momento incredibilmente difficile. Veramente fortunato ad avere la famiglia e gli amici più fantastici! Ti amo sempre e per sempre 🤍“, queste le parole del calciatore sui social.