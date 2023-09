Italvolley, il presidente Manfredi svela tutto: l’addio con Mazzanti, le escluse e il nuovo Ct

SportFair

E’ pronto ad iniziare un nuovo progetto in casa Italvolley con alla guida un nuovo Ct: è infatti finita l’avventura di Mazzanti da allenatore della squadra femminile, come confermato direttamente dal presidente della FIPAV Giuseppe Manfredi.

“Le ragazze escluse potranno rientrare. Il nuovo Ct farà le sue valutazioni, sono tutte convocabili”, le parole secondo quanto riporta Sky Sport.

Per quanto riguarda la lista dei nomi per il possibile successore del CT Mazzanti, Manfredi non si è sbilanciato. Il nome di Velasco è quello più caldo nelle ultime ore ma, stando alle parole del presidente, ci sarebbero anche diversi altri profili al vaglio della Federazione. “Velasco è una delle 5 o 6 ipotesi che valutiamo. Dopo l’Europeo non c’era tempo per cambiare subito”.