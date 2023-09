Italvolley, Alessia Orro risponde alle domande dei fan sulla Nazionale

SportFair

La Nazionale italiana femminile di pallavolo è la squadra azzurra più chiacchierata del momento. Dopo la delusione agli Europei e il brutto risultato al preolimpico, i tifosi vogliono adesso un importante cambio nel team.

Il presidente federale Manfredi ha ammesso che nei prossimi giorni ci saranno delle novità importanti, con l’addio del ct Mazzanti alla Nazionale e l’arrivo di un nuovo allenatore. Il nome di Velasco è in cima alla lista dei possibili sostituti di Mazzanti e con lui potrebbero tornare in azzurro tante escluse.

A finire nel ciclone delle polemiche, negli ultimi tempi, è stata anche Alessia Orro. La palleggiatrice azzurra non ha partecipato al preolimpico a causa di un trauma cranico, ma in molti non hanno escluso una sua ‘uscita’ dalla squadra perchè stanca della situazione e contraria alle scelte e alla guida del ct Mazzanti.

Le risposte di Alessia Orro

La palleggiatrice italiana ha risposto ad alcune domande dei fan sui social, confermando di non aver mai abbandonato la Nazionale e di avere un ottimo rapporto con tutte le sue compagne, sia di club che in azzurro.

“Ti trovi bene con le tue compagne di squadra?“, ha chiesto un utente. “Si molto! Non ho mai avuto problemi“, ha risposto condividendo foto sia con le compagne della Nazionale che con quelle della sua squadra di club. “Torni in Nazionale?“, hanno chiesto poi alla pallavolista azzurra. “Non ho mai abbandonato la nazionale“, ha tagliato corto lei.