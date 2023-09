Italia-Olanda Volley: infortunio shock di Roberto Russo | VIDEO

SportFair

E’ in corso Italia-Olanda di volley maschile, sfida importantissima valida per i quarti di finale degli Europei. Il primo set è a favore dell’Olanda, in grado di chiudere sul punteggio di 19-25.

Il primo set è stato però condizionato dal grave infortunio di Roberto Russo. Il centrale è caduto male dopo l’intervento a muro e tutto il peso del corpo si è caricato sulla caviglia sinistra. L’azzurro è stato prontamente soccorso dallo staff ed è stato portato a braccio fuori dal campo.

🇮🇹 İtalya’da orta oyuncu Roberto Russo, ralli içinde bileğinden sakatlandı ve maça devam edemedi. 😔pic.twitter.com/LrBMEsT6Vj — voleybol günlüğü (@er_volley) September 12, 2023