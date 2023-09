ISSF World Cup, Varricchio-Monna di bronzo nella pistola 10 m

SportFair

Dopo l’oro nella pistola 10 m, conquistato da Federico Nilo Maldini (Carabinieri) il programma di gare ha visto gli atleti confrontarsi nella stessa specialità, ma in Mixed Team, dove la coppia composta da Maria Varricchio (Fiamme Oro) e Paolo Monna (Carabinieri) ha ottenuto la medaglia di bronzo.

Superato l’accesso alla finale per il terzo posto, il duo ha avuto la meglio sulla Lettonia di Agate Rasmane e Lauris Strautmanis con il punteggio di 16-2. Sul gradino più alto del podio è salita la Serbia di Zorana Arunovic e Damir Mikec che si è imposta 17-9 sui cinesi Wei Qian e Shuaihang Bu.

Maria Varricchio, beneventana, classe ’99, non è nuova alle vittorie in coppia: già nel 2022 alla World Cup di Changwon aveva conquistato un bronzo nella stessa specialità con Federico Maldini e prima ancora, nel 2019, alle Universiadi di Napoli, in coppia con il compagno di squadra Dario Di Martino (Carabinieri).

Diverso l’iter del venticinquenne Paolo Monna, che oltre a vantare una partecipazione alle ultime Olimpiadi, ha collezionato moltissime vittorie individuali sia in Coppa del Mondo che nelle diverse edizioni dei Campionati Europei, ed ha al suo attivo un bronzo conquistato ai Campionati Europei di Hamar nel 2022 in coppia con Sara Costantino (Fiamme Gialle).