Il retroscena dietro “The Decision”: Wade svela come LeBron è passato a Miami

SportFair

L’8 luglio del 2010 è la data passata alla storia del basket NBA come “The Decision“, la discussa scelta di LeBron James, annunciata in diretta tv: addio Cavs, biglietto di sola andata verso i Miami Heat. LeBron James aveva voglia di vincere e con Wade e Bosh centrò 4 Finals consecutive portandosi a casa 2 anelli.

Un evento talmente chiacchierato, tanto 13 anni fa quanto negli anni a venire, che sembrava si sapesse tutto al riguardo. Ma Dwyane Wade ha svelato un nuovo retroscena sull’argomento. “Mi ricordo il momento in cui Kobe Bryant ha preso il pallone, dopo la sirena di gara-7, e ha iniziato a correre per il campo e festeggiare il suo quinto titolo NBA (nella serie contro Boston nel 2010, ndr). – ha spiegato Wade – In quel momento ho preso il telefono in mano, ho chiamato LeBron e gli ho chiesto: ‘Cosa vuoi fare?’ Sarebbe stato free agent in estate, i Lakers stavano dominando, Kobe aveva appena vinto il suo quinto titolo e noi a Miami ne avevamo uno solo…“.

La chiamata che ha fatto scattare la scintilla, ha cambiato la storia dell’NBA e ha regalato due anelli in più ai Miami Heat e a LeBron James.