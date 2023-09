Francia o USA? Novità sulla scelta di Joel Embiid per le Olimpiadi 2024

SportFair

Francia o USA? Il futuro di Joel Embiid sembra essere diviso fra queste due Nazionali. La prossima estate ci saranno le Olimpiadi 2024 e il centro nativo di Yaoundè (Camerun) non ha ancora deciso quale casacca indosserà ai prossimi Giochi Olimpici, i primi della sua carriera. Ci sarebbe anche una terza via in ottica nazionale, a dirla tutta, proprio il Camerun, che appare però decisamente meno appetibile.

Il campo si restringe a due contendenti. La prima opzione è la Francia, formazione ospitante, grande delusa dai Mondiali ma con un roster di stelle di primo livello: basti pensare che se Joel Embiid dovesse scegliere i transalpini, toglierebbe spazio al colosso Rudy Gobert e alla first pick dell’ultimo Draft, Victor Wembanyama. Un pacchetto di lunghi a dir poco clamoroso!

L’opzione due è anche superflua da commentare. Gli Stati Uniti, dopo essere finiti fuori dal podio al Mondiale, vogliono l’oro alle Olimpiadi. LeBron James sembra aver intenzione di reclutare un gruppo vincente per la sua ultima apparizione in Nazionale con l’obiettivo di vincere il metallo più prezioso. Embiid sarà presente nel roster del CT Steve Kerr?

Lo sapremo il 10 ottobre. Sarà quella la data in cui la Federazione Francese aspetta la risposta definitiva. A dichiararlo è stato il presidente Jean-Pierre Siutat: “ci stiamo lavorando, abbiamo una ferrea volontà di portare a termine questa missione. Abbiamo fissato la data del prossimo 10 ottobre per ottenere una risposta dal giocatore“.