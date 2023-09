Formula 1, semafori spenti a Suzuka: la partenza del GP del Giappone | VIDEO

SportFair

L’attesa è terminata! Semafori spenti a Suzuka: il GP del Giappone è iniziato. Ottima partenza del poleman Max Verstappen, che mantiene la sua posizione, lasciandosi alle spalle i suoi avversari. Le McLaren seguono la Red Bull dell’olandese, con Norris che al via ha superato il suo compagno di squadra Piastri.

Bene le Ferrari con Leclerc che ha mantenuto la sua quarta posizione e Sainz che ha superato Perez, scivolato in settima posizione. Bene Alonso che riesce a fare un bel balzo in avanti piazzandosi alle spalle delle Ferrari. Un contatto al via ha reso necessario l’ingresso della safety car.