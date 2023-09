Formula 1, Verstappen campione in Qatar se: le combinazioni

SportFair

Max Verstappen ancora una volta dominante. L’olandese della Red Bull ha ritrovato la vittoria oggi a Suzuka, chiudendo davanti a tutti il GP del Giappone.

Una vittoria, quella di Verstappen, che regala alla Red Bull il sesto titolo Costruttori. Col successo di oggi l’olandese sale a quota 400 punti e si avvicina sempre più al suo terzo titolo iridato consecutivo.

Già in Qatar, infatti, Verstappen può festeggiare la vittoria del Mondiale 2023 di Formula 1.

Verstappen campione in Qatar se

Inutile perder tempo con combinazioni e calcoli. Max Verstappen potrà festeggiare già nella Sprint Race del sabato in Qatar, in programma il 7 ottobre: all’olandese della Red Bull basterà prendere 3 punti sul compagno di squadra Sergio Perez, unico pilota ancora in lotta per il titolo Mondiale.