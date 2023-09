Formula 1, in Giappone il primo trofeo che si attiva con un… bacio | VIDEO

Max Verstappen ha vinto in scioltezza il GP del Giappone di Formula 1. Dopo il problematico weekend di gara di Singapore, il campione del mondo è tornato a vincere, regalando alla Red Bull il sesto titolo costruttori.

Una gara senza problemi per l’olandese, che ha dominato sin dal primo giro, senza permettere ai suoi rivali di avvicinarsi o metterlo in difficoltà.

Verstappen è dunque salito oggi a Suzuka sul gradino più alto del podio, prendendosi un trofeo unico e speciale. Il trofeo ricevuto dall’olandese, infatti, si è attivato con un suo bacio, illuminandosi dei colori della bandiera olandese.

Per il Giappone Lenovo, partner tecnologico ufficiale della Formula 1, ha realizzato un trofeo super tecnologico e unico nel suo genere: si tratta del primo trofeo al mondo attivato da un bacio.

“Lo sport tecnologicamente più avanzato merita il trofeo tecnologicamente più avanzato. Quindi, abbiamo scritto la storia della F1 ® utilizzando una tecnologia più intelligente per creare il primo trofeo al mondo progettato per reagire quando viene baciato dal pilota vincitore. Lo spettacolo unico del trofeo accentua un momento già potente mostrando i colori della bandiera nazionale del pilota vincitore in modo brillante. Onorare chi si spinge al limite, tutto per la gloria della vittoria e di un bacio“, si legge sul sito di Lenovo.

Lenovo ha collaborato con la storica agenzia di design Pininfarina per dare vita al trofeo.

Look out for this later…! 👀@Lenovo have used smarter technology to create the world’s first kiss-activated trophy, which will light up in the colours of the winning driver’s national flag#JapaneseGP #F1 pic.twitter.com/UaQ8FySeO2

— Formula 1 (@F1) September 24, 2023