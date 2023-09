Formula 1, tragedia in pista: morto un operaio

SportFair

Mentre i campioni della Formula 1 si sfidano in pista a Suzuka, dove è in corso il GP del Giappone, arriva una tragica notizia: un operaio edile è morto mentre lavorava sulla pista di Las Vegas.

La tragedia è avvenuta nella giornata di ieri, mentre l’uomo lavorava alle fontane del Bellagio sulla Strip di Las Vegas. La polizia metropolitana è stata chiamata sul posto alle 11.30 dopo che un lavoratore aveva subito una “grave lacerazione al collo“, secondo quanto riportato dalla CBS.

Dopo essere stato trasportato in un ospedale locale, l’uomo è stato dichiarato morto. Saranno effettuate delle indagini sull’accaduto e ulteriori dettagli sull’incidente devono ancora essere resi pubblici.

Il circuito del Gran Premio di Las Vegas si snoderà attraverso il centro, passando per tutti i principali punti di riferimento. Un paddock a più piani è in costruzione al largo della Strip, per un costo di 480 milioni di dollari. Lungo tre campi da calcio, l’edificio comprenderà garage per le squadre, suite e, sul tetto, uno schermo di 28.000 piedi quadrati.