Formula 1, Verstappen al comando a Suzuka: i tempi delle FP2 del GP del Giappone

E’ iniziato un nuovo weekend di gare! Mattinate ricche di emozioni con i Gran Premi di Formula 1 e MotoGP, rispettivamente in Giappone e in India.

I campioni delle quattro ruote sono scesi in pista per le prime due sessioni di prove libere del gran premio giapponese. Sul circuito di Suzuka è Max Verstappen a dominare: l’olandese della Red Bull ha chiuso in vetta alla classifica dei tempi entrambe le sessioni di prove libere.

Nelle FP2, terminate in anticipo a causa di una bandiera rossa per un incidente di Pierre Gasly con la Alpine. Bene le Ferrari, che chiudono la seconda sessione di libere con Leclerc e Sainz rispettivamente secondo e quarto. Terzo posto per Lando Norris, quinta la Mercedes di George Russell, mentre Hamilton è solo 14°.