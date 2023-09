Formula 1, scontro Mercedes-Red Bull: Wolff prepara uno sgarbo ‘da titolo’

SportFair

Mercedes e Red Bull non se le stanno mandando a dire. Settimana infuocata e ricca di polemiche fra le due scuderie acerrime rivali da quel discusso finale del Mondiale 2021 che ha dato inizio all’era Verstappen e ha chiuso il dominio Hamilton. Proprio Lewis ha criticato le frasi ‘razziste’ di Helmut Marko che ha spiegato come un sudamericano (errore geografico) come il messicano Perez abbia difficoltà a mantenere sempre alto il livello di concentrazione.

Lo stesso Hamilton ha poi sminuito il dominio di Max Verstappen citando i propri compagni di scuderia avuti in carriera, ben più forti di quelli dell’olandese. Toto Wolff ha sminuito invece il record di vittorie consecutive di Verstappen che, per tutta risposta, lo ha invitato a pensare all’ultima “gara di merda” corsa a Monza. Un clima tutt’altro che tranquillo insomma.

Il caso Massa: Mercedes osserva

Toto Wolff è stato interrogato sulla possibilità che Felipe Massa possa chiedere un ristoro (almeno di natura economica) in merito al Crashgate che ha influenzato il finale della stagione 2008.

“È interessante vedere cosa accadrà. Di sicuro nessuno si aspettava una situazione del genere visto che le regole della Formula 1 sono molto chiare in tal senso. Ma se ci fosse una causa civile, comunque creerebbe un precedente. Quindi sì, restiamo alla finestra con grande curiosità anche perché la Fia ha chiuso il 2021 con un comunicato molto chiaro (parlando di errore umano dell’ex direttore di gara Michael Masi, ndr). Ecco perché stiamo guardando la questione con interesse“, ha dichiarato Wolff.

Massa vorrebbe il titolo, ma è difficile che possa ottenerlo a 15 anni di distanza, con le regole FIA che stabiliscono come non sia possibile rivedere i risultati di un campionato dopo la premiazione di fine stagione. Dovesse riuscirci, la Mercedes sfrutterà questo precedente importante, con grande probabilità, per richiedere il titolo 2021.