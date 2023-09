Red Bull in festa! Campione del mondo a Suzuka: Verstappen imbattibile al GP del Giappone, applausi per Piastri

SportFair

Max Verstappen è tornato! Dopo il problematico weekend di Singapore, la Red Bull ritrova il sorriso e festeggia in grande a Suzuka. Il campione del mondo in carica, partito dalla pole position, ha vinto in scioltezza oggi il GP del Giappone, regalando al suo team il sesto titolo Costruttori.

La Red Bull è matematicamente campione del mondo della stagione 2023 di Formula .

La gara

Dopo una buona partenza, Max Verstappen ha comandato la gara dal primo all’ultimo giro, senza permettere ai rivali di mettergli pressione. Dietro di lui le due McLaren, che conquistano uno splendido doppio podio, con Norris che al via ha superato il suo compagno di squadra Piastri.

Niente podio invece per la Ferrari: Leclerc ha chiuso la sua gara al quarto posto, mentre Sainz, vincitore del GP di Singapore, al sesto. In mezzo alle due Ferrari si piazza Lewis Hamilton, mentre la Mercedes di Russell è settima. Ottavo invece Fernando Alonso, seguito da Gasly e Ocon.

Applausi per un ottimo Piastri: l’australiano, classe 2001, conquista il suo primo podio. Gara deludente invece per Sergio Perez che non è riuscito ad essere in lotta per le migliori posizioni ed è stato costretto al ritiro.

Le parole dei top-3

Verstappen: “un weekend incredibile, la macchina ha funzionato molto bene su ogni mescola, la cosa più importante oggi è la vittoria costruttori. Sono molto contento, stiamo vivendo un anno incredibile. Alla partenza ho avuto molto spinning ma la gara è stata lineare e tranquilla”.

Norris: “un’altra giornata fantastica per noi, non potevamo fare di meglio. La mia partenza è stata ottima, avevo quasi agguantato Max, ma Max è Max. Il passo oggi era estremamente forte. E’ stata un’ottima giornata, sono molto contento per il primo podio di Oscar. Stiamo spingendo, i progressi sono eccezionali e sono molto fiero del team, i passi in avanti che facciamo ogni weekend sono fantastici”.

Piastri: “grazie mille, è davvero una sensazione speciale. La ricorderò per tantissimo tempo, non posso ringraziare a sufficienza il team per il lavoro che hanno fatto e per avermi permesso di realizzare il mio sogno. Non è stata la mia miglior gara di sempre ma è stata sufficiente per portare a casa uno splendido risultato. C’è stato il sorpasso su George, sapevo di doverlo fare presto, dopo quel momento il passo è stato molto forte, nella seconda metà ho trovato il ritmo, sono molto molto contento e sono entusiasta e cercherò adesso altri podi“.