Formula 1, qualifiche GP Singapore: Sainz ancora in pole, shock Verstappen

Probabilmente le qualifiche più belle della stagione 2023 di Formula 1. Grande incertezza nel sabato del GP di Singapore con 8 piloti (Ferrari, Mercedes, Red Bull, Norris e Alonso) tutti in grado di poter puntare alla pole position. Il motivo? Lo sgretolarsi del dominio della Red Bull causato anche dalla nuova direttiva FIA che ha messo nei guai la scuderia campione in carica.

Q1

Nella prima sessione di qualifiche il miglior tempo, a sorpresa, è di Tsunoda in 1:31.991. Il pilota dell’AlphaTauri è riuscito a completare l’ultimo giro a causa dell’incidente di Lance Stroll, impatto violentissimo contro le barriere, che costringe alla bandiera rossa e alla sospensione del Q1. Esclusi Stroll, Zhou, Sargeant, Piastri (nonostante una super McLaren) e Bottas.

Q2

Grandi sorprese anche nel Q2 con le Red Bull rimaste sempre sul filo dell’eliminazione. E a stare troppo sul filo, c’è il rischio che il filo si spezzi. Perez e Verstappen fuori in 13° e 11° posizione, con il campione in carica eliminato da Liam Lawson. Miglior tempo per Sainz in 1:31.439. Eliminati anche Gasly, Albon e Tsunoda. Per Verstappen anche un possibile impeding su Tsunoda da valutare dopo la sessione (per Verstappen già un impeding anche nel Q1).

Q3

Terzo e ultimo stint da batticuore. La Ferrari, forte per tutto il weekend, si conferma la macchina da battere anche per domani. Carlos Sainz bissa la pole position ottenuta a Monza firmando il miglior giro del Q3 in 1:30.984 che gli vale la prima casella della griglia di domenica. Al suo fianco George Russell che supera per un soffio Charles Leclerc negando la doppietta Ferrari.