Verstappen si riprende la pole in Giappone, Piastri da applausi a Suzuka

Il nuovo weekend di gara di Formula 1 è entrato nel vivo! I campioni delle quattro ruote sono scesi in pista questa mattina a Suzuka per le qualifiche del GP del Giappone.

Dopo una sospensione a causa di un incidente di Sergeant nel Q1, i piloti si sono sfidati in pista a caccia delle migliori posizioni in griglia.

Qualifiche complicate per le Ferrari che non sono riuscite ad essere tra i protagonisti.

In pole position c’è un ottimo Max Verstappen. L’olandese della Red Bull si è piazzato davanti a tutti, col crono di 1.28.877, lasciandosi alle spalle le McLaren di Piastri e Norris, rispettivamente secondo e terzo.

E’ Leclerc il miglior ferrarista di questo sabato in pista: il monegasco della Ferrari ha chiuso al quarto posto, davanti a Sergio Perez e Carlos Sainz. Settimo invece Lewis Hamilton, seguito dal compagno di squadra Russell.

Le parole dei top-3

Verstappen: “voglio ringraziare tutti i fan, hanno una grandissima passione per la Formula 1, li ringrazio per essere venuti. Siamo reduci da un weekend negativo a Singapore, ma sentivo già che qua andava bene. Vediamo come potrà andare, siamo andati molto bene, ho cercato dei miglioramenti qua e là e ci siamo riusciti, fare la pole qua è fantastico”.

Piastri: “il primo giro è stato solido, sono contento del secondo posto, è stato un ottimo weekend, abbiamo portato miglioramenti alla vettura,s iamo stati veloci, ma dobbiamo concretizzare. Sono contento di questo secondo posto. Sono pronto, si, partirò in prima fila dopo un bel po’ di tempo, avrò solo una macchina davanti da superare e cercherò di farlo”.

Norris: “è stata una splendida giornata come team, secondo e terzo posto è bellissimo. Sono abbastanza contento dei miei giri, è complicato su questo circuito, che è velocissimo, basta un piccolo errore. Alcune delle storie più fantastiche della McLaren vengono dal Giappone, vediamod omani, sarà difficile continuare questa tradizione, ma ci proveremo. Faremo del nostro meglio per rendere la vita difficile alla Red Bull”.