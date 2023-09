Formula 1, problemi di ossigeno per Hamilton: scelta estrema a 250 km/h | FOTO

SportFair

Lewis Hamilton ha chiuso al terzo posto il GP di Singapore al termine di una gara complicata sia dal punto di vista tecnico, a causa del drs concesso da Sainz a Norris che ha impedito alle Mercedes di superare la McLaren, che dal punto di vista fisico per via delle alte temperature e dell’umidità presenti sul circuito di Marina Bay.

Hamilton è stato protagonista di un gesto, ripreso in diretta dalla telecamera presente nel suo abitacolo, davvero rischio. Al 15 giro, a 250 km/h, il pilota britannico ha deciso di sollevare leggermente la visiera del proprio casco per avere più aria e risolvere il problema della mancanza di ossigeno: una mossa rischiosa, soprattutto per gli occhi, ma eseguita alla perfezione dall’esperto pilota Mercedes che ha potuto continuare al meglio la propria corsa.