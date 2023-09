Formula 1, la partenza al GP di Singapore: uno-due Ferrari! | VIDEO

SportFair

E’ iniziato lo spettacolo del GP di Singapore per il nuovo appuntamento del campionato di Formula 1. Le Ferrari sono tornate finalmente protagoniste e sono candidate alla vittoria della gran premio con Sainz e Leclerc in grande spolvero.

In difficoltà nelle qualifiche le Red Bull di Verstappen e Perez, chiamati alla rimonta. Sainz scatta in pole e riesce a mantenere la prima posizione, ottima partenza anche di Leclerc che ‘brucia’ Russell e regala l’uno-due in partenza alla Ferrari.

Así ha sido la salida del GP. Sainz mantiene la pole, Leclerc pasa a Russell. Alonso avanza a la P6.#F1 #SingaporeGPpic.twitter.com/UIHLJkeNfU — ElReyGuiri (@ElReyGuiri) September 17, 2023