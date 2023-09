Formula 1, offese a Schumacher in diretta tv: esperto costretto a scusarsi | VIDEO

SportFair

La Formula 1 regala sempre emozioni e spettacolo, nonostante il dominio della Red Bull e di Verstappen in questa stagione 2023. Non mancano però episodi che fanno discutere e lasciano senza parole, tra questi il commento disgustoso di un esperto spagnolo di Formula 1.

Il commento su Schumacher

In esperto spagnolo Antonio Lobato è stato costretto a scusarsi dopo aver fatto una battuta gravemente offensiva su Michael Schumacher in diretta TV durante il weekend del GP del Giappone.

Il commento insensibile si è diffuso rapidamente online e ha suscitato indignazione tra i fan “Lascia che Adrian Newey tremi perché sta arrivando Antonio Lobato”, ha detto un collega dell’esperto spagnolo, che ha così risposto: “lascia che Michael tremi! Beh… non Michael, non può tremare”, ha affermato, ridendo di gusto insieme a tutti i suoi colleghi in studio.

In molti hanno subito attaccato Lobato, incitandolo a scusarsi con la famiglia di Schumacher

Il chiarimento

L’esperto di DAZN ha affidato ai social un chiarimento: “penso che sia necessario spiegare e ammettere che avevo torto. Per favore ascoltate il mio video, è un po’ lungo ma penso che sia necessario“, ha scritto sui social a margine di un video nel quale ammette di aver sbagliato.

“Ho commesso un errore, senza nessuna cattiva intenzione“, ha affermato nel suo lungo video, dove spiega di aver citato Schumacher perchè nome di prestigio nella F1.

BÜYÜK SKANDAL😡 💥DAZN İspanya’da Michael Schumacher’ın fiziksel durumuyla dalga geçilmiş! 🎙️Toni: “Adrian Newey titresin çünkü Antonio Lobato geliyor.” 🎙️Antonio: “Bırakın Michael titresin ama Michael değil çünkü o titreyemez.” pic.twitter.com/5eK7YztCHX — Tutkumuz F1 (@F1tutkumuz) September 25, 2023