Formula 1, incidente Stroll: la decisione del pilota dopo il terribile botto

Si avvicina l’inizio del GP di Singapore per il nuovo appuntamento del campionato di Formula 1. La Ferrari è tornata finalmente competitiva ed è considerata una candidata alla vittoria della gara con Sainz e Leclerc in grado di insidiare Verstappen e Perez.

Al gran premio non parteciperà Lance Stroll. Il motivo? Il canadese è stato vittima di un terribile incidente nelle qualifiche di ieri e la decisione in comune con l’Aston Martin è stata di non correre.

Mike Crack, team principal del team Aston Martin ha dichiarato: “tutto il team è sollevato dal fatto che Lance sia riuscito a scendere dall’auto da solo dopo l’incidente di ieri, tuttavia sta ancora risentendo degli effetti dell’incidente, avvenuto ad alta velocità. La nostra priorità ora è che torni del tutto in forma in tempi brevi. Insieme abbiamo deciso che non parteciperà alla gara di questa sera, in modo da concentrarsi sul rientro in pista per il Gran Premio del Giappone del prossimo fine settimana”.