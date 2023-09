Formula 1, la griglia di partenza del GP d’Italia: Ferrari davanti!

SportFair

È un sabato dolcissimo quello del GP d’Italia. In casa propria, davanti al pubblico italiano caldissimo e indiavolato, la Ferrari non tradisce e regala una grande gioia. Sarà anche solo una pole position, ma nel campionato cannibalizzato dalla Red Bull di Max Verstappen e condizionato da qualche problema di troppo a Maranello, anche un primo posto al sabato va festeggiato.

Carlos Sainz firma il giro migliore in 1:20.294 davanti a Max Verstappen che deve accontentarsi della seconda posizione e domani, statene certi, darà battaglia affinchè ciò non si ripeta. Terzo posto per un ottimo Charles Leclerc che, all’ultimo giro utile, aveva firmato la pole provvisoria prima di venire scavalcato dagli altri due.

La Griglia di partenza del GP d’Italia

1ª Fila: 1° Sainz, 2° Verstappen

2ª Fila: 3° Leclerc, 4° Russell

3ª Fila: 5° Perez, 6° Albon

4ª Fila: 7° Piastri, 8° Hamilton

5ª Fila: 9° Norris, 10° Alonso

6ª Fila: 11° Tsunoda, 12° Lawson

7ª Fila: 13° Hulkenberg, 14° Bottas

8ª Fila: 15° Sargeant, 16° Zhou

9ª Fila: 17° Gasly, 18° Ocon

10ª Fila: 19° Magnussen, 20° Stroll