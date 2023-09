Formula 1, la griglia di partenza del GP Giappone: Leclerc rischia!

SportFair

Dopo le difficoltà del GP di Singapore la Red Bull torna a fare la voce grossa. Max Verstappen si prende la pole position nel GP del Giappone davanti alle ottime McLaren di Piastri e Norris. Quarto posto per Charles Leclerc che però è sotto investigazione insieme a Bottas e Zhou per non aver rispettato il tempo massimo per il giro di lancio nel Q1. Sesto Carlos Sainz alle spalle di Perez.

La griglia di partenza del GP del Giappone

1ª Fila: 1° Verstappen, 2° Piastri

2ª Fila: 3° Norris, 4° Leclerc

3ª Fila: 5° Perez, 6° Sainz

4ª Fila: 7° Hamilton, 8° Russell

5ª Fila: 9° Tsunoda, 10° Alonso

6ª Fila: 11° Lawson, 12° Gasly

7ª Fila: 13°Albon, 14° Ocon

8ª Fila: 15° Magnussen, 16° Bottas

9ª Fila: 17° Stroll, 18° Hulkenberg,

10ª Fila: 19° Zhou, 20° Sargeant