Formula 1, gaffe Mercedes: spunta un QR code, i tifosi organizzano lo scherzo

Fra Mercedes e Red Bull non corre buon sangue e se pensate che dopo i Gran Premi piloti e staff si siedano a bere qualcosa insieme beh… siete fuori strada. Soprattutto dopo la disavventura capitata alla Mercedes durante il GP di Suzuka. Protagonista involontario Lewis Hamilton che ha dato l’assist perfetto per i tifosi che non ci hanno pensato due volte prima di agire.

Il QR code della discordia

Nel corso di un’intervista rilasciata dal campione britannico, alle spalle del pilota, era possibile vedere chiaramente un QR code con il quale piloti e staff possono ordinare da bere. Inquadrato attraverso la tv, i fan hanno deciso di sfruttare l’occasione per ordinare un gran numero di… Red Bull ovviamente. La bibita energetica, marchio della scuderia di Verstappen, ha creato diversi grattacapi alla Mercedes che è stata costretta a cambiare il codice per porre un freno alle ordinazioni che arrivavano all’impazzata.