Formula 1, FP2 GP Singapore: volano le Ferrari, Red Bull in difficoltà! | TEMPI

Il venerdì del GP di Singapore si tinge di rosso, il rosso della Ferrari. Dopo la doppietta delle FP1 con Leclerc davanti a Sainz, nelle FP2 la situazione si ripete, seppur a monoposto invertite. Carlos Sainz firma il miglior tempo della sessione pomeridiana in 1:32.120 davanti al compagno di scuderia Charles Leclerc +0.018 e George Russell +0.235.

Seguono Fernando Alonso, Lewis Hamilton e Lando Norris. No, non è un errore, niente Red Bull nelle prime sei posizioni. Sessioni complicate per la scuderia austriaca. E, ancor più sorprendente, la Red Bull più veloce è quella di Sergio Perez (+0.692) che ha chiuso settimo davanti a Max Verstappen (+0.732). Sarà un weekend di duro lavoro per la scuderia campione in carica.