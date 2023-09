Formula 1, miracolo Ferrari a Monza! Sainz in pole, Verstappen mastica amaro

SportFair

Cuore, grinta e un giro indemoniato. Carlos Sainz firma la pole position del GP d’Italia e fa impazzire la marea rossa presente sulle tribune del circuito di Monza. Una sessione da urlo quella della Ferrari che dà battaglia a Verstappen con entrambi i piloti, sfiora la pole con Leclerc (3°) e la conquista con Sainz. Domani la Red Bull resta favorita, ma con la spinta del pubblico di casa, il duo Ferrari ha il dovere di sognare il colpo grosso.

Q1

Un po’ di caos nelle fasi iniziali del Q1 con diversi tempi cancellati. Verstappen resta qualche minuto ai box nelle fasi iniziali per agire sull’ala anteriore, ma appena entra in pista si prende subito la prima posizione in 1.21.573 davanti ad Albon e Leclerc. Sainz chiude 7°. Esclusi Stroll, Magnussen, Ocon, Gasly, Zhou. Investigati Leclerc e Sainz per “non aver rispettato le istruzioni di gara – Essere andati oltre il tempo nel giro di lancio”. La decisione sarà presa a fine sessione: nulla di fatto.

Q2

Poche sorprese nel Q2. Verstappen sempre davanti in 1:20.937. Dietro di lui le due Ferrari di Leclerc e Sainz. Dentro tutti i big. Esclusi Sargeant, Bottas, Hulkenberg, Lawson e Tsunoda.

Q3

Nella prima metà del Q3 le Ferrari vanno forte con Sainz che gira in 1:20.532 e firma la pole provvisoria davanti a Leclerc e Verstappen. Gli ultimi 5 minuti di attesa sono interminabili. Leclerc esce dai box per primo, per non dare la scia a nessuno. Il monegasco va forte e ritocca il tempo della pole provvisoria che gli viene strappato da Max Verstappen per un soffio. L’ultima chance è per Carlos Sainz che viene accompagnato da un boato pazzesco dei tifosi: è pole position!!! La Ferrari torna davanti nel Gran Premio di casa.