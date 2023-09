Formula 1, la FIA ammette l’errore: Verstappen andava sanzionato a Singapore

SportFair

Sono in corso a Suzuka le qualifiche del GP del Giappone di Formula 1. In attesa di scoprire chi si prenderà la pole position della gara di domani, a far discutere è ancora quanto accaduto a Singapore.

Durante le qualifiche dello scorso weekend, infatti, Max Verstappen è stato colpevole di ben tre impeding e se l’è cavata con solo 2 reprimende, che non hanno influito sulla sua posizione in griglia di partenza.

I colleghi del campione del mondo olandese hanno chiesto spiegazioni alla FIA, che oggi, a distanza di una settimana ha ammesso di aver commesso un errore decidendo di non sanzionare il pilota della Red Bull.

La comunicazione della FIA

Tramite Matteo Perini, che era presente nella commissione giudicante a Singapore e adesso anche nel collegio degli steward a Suzuka, la FIA ha comunicato a tutti i team che da questo weekend in poi i casi di impeding chiari, come quelli di Verstappen, saranno sempre sanzionati con tre posizioni in griglia. La Federazione ha dunque ammesso di aver commesso un errore nel weekend di gara di Singapore non sanzionando il campione del mondo in carica.