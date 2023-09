Formula 1, ormai è guerra! Hamilton punge ancora la Red Bull: Suzuka si infiamma

SportFair

Il dominio della Red Bull sul Mondiale non è più così netto? A Monza la Ferrari di Carlos Sainz ha strappato la pole position a Verstappen, seppur nella gara di domenica il pilota olandese si sia comunque preso la vittoria davanti al compagno di scuderia Sergio Perez. A Singapore, non solo le Red Bull sono andate in netta difficoltà durante tutte le sessioni di prove libere e nelle qualifiche, ma in gara hanno chiuso al 5° e all’8° posto perdendo così la possibilità di chiudere la stagione vincendo tutte le gare.

La gara di Suzuka, su un percorso favorevole alla Red Bull, darà qualche risposta in più. Sull’argomento è intervenuto Lewis Hamilton che, ai microfoni di “Speedweek”, ha dichiarato: “non ho idea di cosa succederà alla Red Bull, ma se non vinceranno la gara con 30 secondi di margine su tutti gli altri come in passato, direi che qualcosa non va“.

Una frecciatina velenosa, l’ennesima che il campione Mercedes rifila al rivale Max Verstappen con il quale, nelle ultime settimane, ha avuto un piccante scambio di battute.

Hamilton si è poi concentrato sul proprio team: “la squadra sta facendo un ottimo lavoro con il pacchetto a nostra disposizione, quindi sarà interessante vedere come andrà il fine settimana. Speriamo di essere più vicini alla vetta di quanto previsto e di non pagare un gap di 30 secondi come successo in passato. A Singapore eravamo tutti molto vicini al vertice, è stata una gara incredibile. In vista di Suzuka stiamo lavorando molto duramente per migliorare le nostre prestazioni, quindi speriamo di non essere troppo lontani dalle altre vetture di testa“.