Formula 1, come cambia la classifica piloti dopo il Gp di Singapore: accorcia Sainz

SportFair

Trionfo di Carlos Sainz a Singapore, la gara del ferrarista è stata praticamente perfetta soprattutto nella fase finale del gran premio. La Ferrari torna sul gradino più alto del podio e dovrà continuare su questa strada per lottare sempre per la vittoria. Al secondo posto uno straordinario Norris, in grado di difendersi nei giri finali.

Terzo Hamilton mentre Russell è finito a muro nel finale. Quarto Leclerc e solo quinto Verstappen. Le Red Bull si è dimostrata in difficoltà ed è scattato un primo campanello d’allarme in vista delle prossime gare. In classifica generale l’olandese Verstappen è sempre in controllo, Sainz accorcia sui rivali.

La classifica piloti

Max Verstappen (Red Bull) 374 Sergio Perez (Red Bull) 223 Lewis Hamilton (Mercedes) 180 Fernando Alonso (Aston Martin) 170 Carlos Sainz (Ferrari) 142 Charles Leclerc (Ferrari) 123 George Russell (Mercedes) 109 Lando Norris (McLaren) 95 Lance Stroll (Aston Martin) 47 Pierre Gasly (Alpine) 45 Oscar Piastri (McLaren) 40 Esteban Ocon (Alpine) 36 Alexander Albon (Williams) 21 Nico Hulkenberg (Haas) 9 Valtteri Bottas (Alfa Romeo) 6 Guanyu Zhou (Alfa Romeo) 4 Yuki Tsunoda (AlphaTauri) 3 Kevin Magnussen (Haas) 3 Liam Lawson (Alpha Tauri 2 Logan Sargeant (Williams) 0 Nyck de Vries (AlphaTauri) 0 Daniel Ricciardo (AlphaTauri) 0