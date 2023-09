Fedez in ospedale? Chiara Ferragni torna subito in Italia: cosa sta succedendo

SportFair

Sono momenti di grande preoccupazione quelli che i fan di Fedez stanno vivendo in queste ore. Secondo “Il Corriere delle Sera”, il rapper si troverebbe attualmente in ospedale. A sottolineare la gravità della situazione una storia Instagram di Chiara Ferragni che è tornata velocemente da Parigi e Milano, lasciando la Fashion week.

La storia di Chiara Ferragni

L’imprenditrice digitale ha postato una foto insieme all’amica Chiara Biasi, accompagnata dal messaggio: “ai migliori amici che saltano sul primo aereo con te quando hai un’emergenza“. A questa prima foto è seguita una seconda in cui abbraccia i suoi figli, con tanto di emoji delle mani giunte in preghiera. Poi il silenzio social.

Il messaggio di mr. Marra

Diversi i messaggi social dei tanti fan che hanno rivolto un pensiero di vicinanza alla coppia. Fra di essi anche Davide Marra, meglio conosciuto come Mr. Marra di Muschio Selvaggio, che in una live su Twitch ha dichiarato: “un abbraccio a Fedez e non dico altro“.

Il ricovero del 2022

Fedez si starebbe sottoponendo ad alcuni accertamenti, stando a quanto si legge su “Il Corriere della Sera”. Tale notizia riporta alla mente il momento in cui il cantante, nel 2022, aveva scoperto di essere affetto da un raro tumore neuroendocrino del pancreas e si era sottoposto a un delicato intervento chirurgico durato 6 ore per asportare una parte del pancreas, tumore compreso.