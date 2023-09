Fedez in ospedale, svelato il motivo del ricovero: “mi hanno salvato”

SportFair

Nella serata di ieri Fedez è stato ricoverato presso l’ospedale Fatebenefratelli Sacco di Milano. Quest’oggi, Chiara Ferragni ha preso il primo aereo disponibile per lasciare Parigi e la Fashion Week al fine di tornare in fretta a Milano. L’imprenditrice digitale ha parlato di “emergenza” e il messaggio di Mr. Marra “un abbraccio a Fedez, non dico altro“, sono stati indizi di uno scenario piuttosto serio.

Il motivo del ricovero

Il ricovero presso l’ospedale milanese è stato reso necessario a causa di due ulcere che hanno creato a Fedez un’emmorragia interna. L’intervento tempestivo dei medici e due trasfusioni di sangue hanno permesso di stabilizzare la situazione.

La notizia del ricovero ha riportato alla mente il momento in cui il cantante, nel 2022, aveva scoperto di essere affetto da un raro tumore neuroendocrino del pancreas e si era sottoposto a un delicato intervento chirurgico durato 6 ore per asportare una parte del pancreas, tumore compreso.

Le prime parole di Fedez dall’ospedale

Direttamente dal proprio account Instagram, Fedez ha voluto aggiornare i follower sulla situazione: “grazie per tutti i messaggi che mi state mandando, perché il supporto fa sempre bene in questi momenti. Purtroppo attualmente sono ricoverato a causa di due ulcere che mi hanno causato una emorragia interna. Grazie a due trasfusioni di sangue ora sto molto meglio. Ringrazio il personale medico che mi ha letteralmente salvato la vita“.