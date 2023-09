Formula 1, incidente Stroll: macchina distrutta, impatto violentissimo | VIDEO

SportFair

Tanta paura, fortunatamente solo quella, per l’incidente che ha visto protagonista Lance Stroll nel Q1 della qualifiche del GP di Singapore. Il pilota dell’Aston Martin, lanciato nell’ultimo giro utile per entrare nel Q2, ha perso il controllo della sua monoposto, a causa di un grosso sottosterzo al passaggio su un cordolo, finendo contro le barriere.

Impatto violentissimo. La monoposto ha perso completamente la ruota di sinistra, risultando letteralmente squarciata fino all’abitacolo del pilota che, fortunatamente, ha dichiarato di stare bene. Stroll è stato portato in ospedale per accertamenti. Dal forte impatto contro le barriere, la monoposto è finita nuovamente in pista ma è stata evitata da tutti gli altri piloti.

#F1 🚩 Bandera Roja en Q1 Tremendo accidente de Lance Stroll! El piloto está bien, pero el auto quedó destruido.pic.twitter.com/Naibmk1kWp — Martin Magno (@martinmagnoOK) September 16, 2023