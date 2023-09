Europei volley: l’Italia travolge la Francia e vola in finale: avversario, data e orario

SportFair

L’Italia torna in Finale Europea ancora una volta dopo quella del 2021 e lo fa battendo la Francia di Andrea Giani 3-0 (25-21, 25-19, 25-23) di fronte alla spettacolare cornice del PalaEur di Roma con i 10.000 presenti per un totale di 430.000 euro di incasso. E’ un’Italia che diverte e si diverte, è un’Italia che sta ricevendo l’abbraccio di tutta Italia, è un’Italia quella di De Giorgi capace di sopperire alle assenze con la forza di una squadra che ha fatto del gruppo la sua arma vincente. E’ un entusiasmo in crescita intorno a questa Italia, quello che si percepisce nei palasport, tra tifosi ed appassionati.

Sfida numero 149 tra Italia e Francia, vittoria numero 79 contro i transalpini, l’ultimo precedente il 18 agosto in Polonia, quando al Memorial Wagner gli azzurri si imposero 3-0. Dopo l’avvio equilibrato del primo set, grazie anche ad alcuni cambi come l’ingresso di Sbertoli al servizio in un momento chiave, l’Italia ha imposto il suo ritmo alla gara soffocando il gioco dei francesi proseguendo nei due set successivi.

Presente oggi al PalaEur anche il Ministro dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida che prima dell’inizio del match, accompagnato dal presidente federale Giuseppe Manfredi, ha fatto visita allo stand MASAF presente all’interno del villaggio di EuroVolley 2023. Il Ministero dell’Agricoltura attraverso il proprio stand vuole promuovere il consumo del pesce azzurro, soprattutto tra i più giovani.

L’Italia si proietta quindi per la dodicesima volta tra le prime due d’Europa, scenderà in campo sabato alle 21 contro la Polonia, in palio la medaglia d’oro Europea conquistata proprio dagli azzurri nel 2021 a Katowice quando in finale arrivò la vittoria con la Slovenia. Alle 18 si giocherà la finale per il terzo posto, in campo la Slovenia e la Francia.

La cronaca

Nel 6+1 iniziale c’è Leandro Mosca al posto dell’infortunato Roberto Russo, a completare il solito gruppo visto in campo nelle gare di questo europeo formato da Giannelli e Romanò in diagonale, Michieletto e Lavia schiacciatori, Galassi e appunto Mosca al centro e Balaso libero. Nella Francia di Andrea Giani la coppia di schiacciatori scelta è formata da Louati e Carle. L’errore in attacco di Louati apre la semifinale, Italia avanti 1-0. La Francia trova il vantaggio 3-2 con l’ace di Brizard.Il primo tempo di Galassi riporta avanti l’Italia 5-4.

Il tocco di prima intenzione di Giannelli mantiene l’Italia avanti 7-6 cercando il distacco dai francesi, l’ace di Mosca vale il 10-9. Francia brava a ribaltare la situazione mettendo in difficoltà al servizio e chiudendo l’attacco che vale l’11-10 per i bleus, l’attacco out di Romanò porta la Francia avanti 13-11. Il muro di Giannelli su Carle porta l’Italia a -1 dai francesi 15-14, il pareggio arriva subito con l’attacco da seconda linea di Lavia 15-15. In campo Clevenot e Ngapeth per Carle e Le Goff. Earvin si presenta con l’ace che vale il 18-17 per la Francia. La risposta azzurra arriva con Sbertoli mandato in campo al servizio per Mosca, cambio che ha subito il suo effetto, la ricostruzione azzurra con l’attacco di Romanò porta l’Italia avanti 19-18, l’ace dello stesso Sbertoli vale il 20-18. Il turno al servizio di Sbertoli continua a dare i suoi effetti, Italia avanti 22-18. Il primo set point arriva sul 24-20, set chiuso sul 25-21.

Il primo punto del secondo set lo firma capitan Giannelli, suo il pallonetto dell’1-0. Avvio super dell’Italia, Romanò mette a terra il punto del 3-0. Giannelli, con lo spirito da attaccante, mette giù il punto del 7-4 su difesa lunga della Francia. Il time out per la Francia arriva sul punteggio di 9-5 per l’Italia che dopo la vittoria del primo set ha trovato il ritmo giusto. Dentro Ngapeth, suo il punto numero 8 della Francia a cinque lunghezze dall’Italia 13-8. In campo anche Boyer, suo l’attacco vincente che porta la Francia a quattro punti dall’Italia 14-10. Lavia non perdona, suo l’attacco che vale il 18-13. In campo sul punteggio di 22-18 Rinaldi per Mosca al servizio, lo schiacciatore azzurro mette subito in difficoltà al servizio i francesi, Lavia chiude il colpo del 23-18. L’ace di Rinaldi vale la prima palla set per l’Italia 24-18. Il servizio out di Ngapeth consegna all’Italia il 25-19 che vale il 2-0.

Nel terzo set l’Italia subito avanti 2-0. Lavia forza al servizio, la Francia è brava con Clevenot a trovare il mani-out, suo il punto che avvicina la Francia all’Italia 6-4. Galassi firma il servizio vincente che porta l’Italia sul 8-5. Nel turno al servizio di Galassi, prima un ace, poi un fallo di rotazione della Francia, Italia avanti 10-5. Mosca, su alzata ad una mano di Giannelli, mette a terra il 13-9. Giani chiama time out sul punteggio di 18-11 a favore dell’Italia. La Francia non molla, il punto di Clevenot mantiene i francesi a quattro punti dall’Italia 20-16. La Francia si riavvicina, il muro accorcia a solo una lunghezza il distacco 21-20. L’Italia si avvicina a chiudere il set che vale il passaggio in finale, lo fa con Michieletto al servizio 23-20. Il punteggio finale è di 25-23, l’Italia vola in finale europea contro la Polonia.