Europei Volley, Italia schiacciasassi: dominio contro la Macedonia e quarti di finale!

L’italia supera l’ostacolo Macedonia del Nord e lo fa col punteggio di 3-0 (25-20, 25-12, 25-15) in un PalaFlorio gremito in ogni ordine di posto con 5125 paganti per un incasso pari a 164.985. La Puglia ha risposto presente, così come accaduto fino ad oggi nel tour azzurro di questo Europeo da Bologna ad Ancona passando per Perugia, un grande abbraccio tricolore che ha coinvolto tutta l’Italia. Una gara abbastanza a senso unico quella di oggi contro una Macedonia del Nord giunta a Bari come quarta della Pool C.

Nella sfida di oggi spiccano i 16 punti di Daniele Lavia con l’87% in attacco, seguito in termini di punti realizzati da Michieletto e Romanò entrambi autori di 12 punti. Nella Macedonia, che ha comunque giocato una buona partita, mettendo in difficoltà gli azzurri nel primo set, in evidenza Ljaftov con 10 punti personali.

L’Italia tornerà in campo martedì 12 settembre alle 21.00 per i Quarti di Finale contro la vincente della sfida in programma questa sera tra Olanda e Germania. Nelle altre gare valide per gli Ottavi di Finale la Francia ha battuto la Bulgaria 3-0, la Romania ha avuto la meglio al tie break sulla Croazia e la Slovenia l’ha spuntata al tie break sulla Turchia.

La cronaca

6+1 ormai fisso per Fefè De Giorgi contro la Macedonia con Giannelli e Romanò in diagonale, Lavia e Michieletto schiacciatori, Russo e Galassi al centro e Balaso libero. Lavia firma il primo punto della gara, suo l’attacco vincente da seconda linea. Il doppio muro prima di Romanò poi di Lavia ferma l’attacco macedone 5-2. La Macedonia cerca di infastidire gli azzurri, lo fa cercando di non far allontanare l’Italia 13-9. L’ace di Despotovski porta la Macedonia a quota 14 a 5 punti dall’Italia. Giannelli mette a terra la difesa lunga della Macedonia per il 22-18. La prima palla set per l’Italia arriva sul 24-20, la chiude Romanò per il 25-20 finale.

Nel secondo set De Giorgi conferma il 6+1 iniziale, Michieletto da posto 2 chiude il colpo del 2-1. Galassi alza il muro, suo il punto del 6-2. Break della Macedonia, da 6-3 a 6-5 prima della reazione dell’Italia che si porta sul 9-5. Il divario aumenta nel corso del secondo parziale break azzurro dal 10-6 al 14-6 poi l’allungo azzurro fino al 22-9. La Macedonia arriva a doppia cifra ma ci pensa subito Lavia a conquistare il punto del 23-10, set chiuso sul 25-12 conclusivo.

Nessun cambio tra gli azzurri nel terzo set che inizia sull’equilibrio 2-2. L’Italia preme subito, e si porta avanti 6-3 allungando subito sul 10-4. La pipe di Lavia vale il punto del 11-5. La Macedonia prova a tenere in vita la partita ma l’Italia continua a macinare punti, Romanò mette a terra il punto del 13-8. Spazio per Scanferla sul finale di terzo set, Italia avanti 18-10. In campo anche Alessandro Bovolenta per Romanò, l’errore in attacco della Macedonia porta il punteggio sul 20-10. Il muro di Galassi vale il 22-11, azzurri vicini alla conquista di set e match. Dentro anche Riccardo Sbertoli, l’attacco vincente di Gjorgiev porta la Macedonia a quota 14, a 9 punti dall’Italia.

Michieletto conquista la prima palla match, l’Italia ne ha ben 10. Gli azzurri chiudono sul 25-15 con l’attacco di Lavia, vincono e conquistano il pass per i Quarti di Finale in programma martedì 12 settembre alle 21.15.