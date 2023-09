Europei ciclismo, Italia d’argento nel Team Relay: la Francia rimonta nel finale

SportFair

E’ arrivata anche la terza medaglia per l’Italia agli Europei di Drenthe. Nella cronostaffetta mista elite gli azzurri hanno chiuso al secondo posto, battuti dalla Francia per 3″8. Il terzetto azzurro formato da Affini, Cattaneo e Sobrero aveva chiuso in testa il proprio percorso con 16″ di vantaggio proprio sulla Francia.

Il terzetto femminile Elena Cecchini, Vittoria Guazzini e Soraya Paladin, non è riuscito a conquistare l’oro. La Francia (Armirail, Cavagna, Thomas, Labous, Kerbaol, Cordon-Ragot) ha chiuso in 44’23”72, mentre il bronzo è andato alla Germania. Quarto posto e medaglia di legno per l’Olanda.

I risultati

Francia Italia Germania Olanda Polonia Svizzera Belgio Ucraina