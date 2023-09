Europei ciclismo donne: trionfo Olanda con Bredewold, quinta Silvia Persico | CLASSIFICA

SportFair

Mischa Bredewold conquista il più grande successo della sua giovane carriera. La 23enne del Team SD Worx è stata in grado di trionfare nel campionato europeo di ciclismo, in Olanda. Subito dietro la connazionale e campionessa uscente Lorena Wiebes, completa il podio la belga e campionessa del mondo in carica Lotte Kopecky.

Al quinto posto l’italiana Silvia Persico. Peccato per Elisa Balsamo, finita a terra nel finale quando sembrava in grado di lottare.

L’ordine di arrivo

Mischa Bredewold (NED) in 3h04’12” Lorena Wiebes (NED) +4″ Lotte Kopecky (BEL) +4″ Pfeiffer Georgi (GBR) +8″ Silvia Persico (ITA) +8″ Elise Chabbey (SVI) +8″ Liane Lippert (GER) +8″ Anna Henderson (GBR) +8″ Juliette Labous (FRA) +11″ Demi Vollering (NED) +13″