Europei Ciclismo, cronometro élite maschile: percorso e favoriti

SportFair

Al via quest’oggi gli Europei di Ciclismo 2023 a Drenthe, in Olanda. Si parte a tutto gas con la prima giornata dedicata alle prove a cronometro. Scopriamo insieme il percorso e i favoriti per la vittoria odierna.

Il percorso

Si parte dal Wildands Adventure Zoo di Emmen e si arriva, dopo 29.8 km, sul traguardo di Emmen. Il percorso sarà quasi totalmente pianeggiante, adatto agli specialisti puri delle corse contro il tempo.

I favoriti

Diverse le assenze fra i big. Non ci sarà il Campione del Mondo in carica Remco Evenepoel e nemmeno l’argento iridato Filippo Ganna. Out anche grandi nomi del calibro di Tadej Pogacar, Primoz Roglic e Jonas Vingegaard. Woua van Aert, fin troppo spesso secondo nella sua carriera, ha tutte le carte in regola per puntare al colpo grosso. A contendergli l’oro ci saranno Stefan Kung e Stefan Bissegger (campione in carica). Da tenere d’occhio il giovane talento Joshua Tarling, bronzo a cronometro ai Mondiali di Glasgow. L’Italia incrocia le dita per Mattia Cattaneo e Matteo Sobrero, due outsider in ottica podio ma che daranno il massimo per un buon piazzamento.