Esonero Mazzanti, niente (e)sc(l)use: da Egonu a Chirichella, tutti i ritorni in Nazionale

Dopo il quarto posto agli Europei, con l’Italia favorita per la vittoria ma finita senza medaglie, e dopo la debacle al Preolimpico di Lodz, la panchina del CT Mazzanti traballa pesantemente. Gli scossoni, a dirla tutta, si avvertono già da diverso tempo. Ruggini con le big, convocazioni che hanno fatto storcere il naso, poi le due mazzate dai risultati. L’Italia è in crisi e per le Olimpiadi di Parigi 2024 è rimasta solo una chiamata, quella della Nations League, nella quale il margine di errore è zero.

Mandare tutto all’aria per le frizioni tra CT e squadra sarebbe un suicidio. Per questo motivo, a pagare, potrebbe essere proprio Davide Mazzanti. Le voci sul suo esonero si susseguono, il nome del sostituto sarebbe già stato individuato.

I ritorni in Nazionale

Nel corso di una recente intervista ai nostri microfoni, Cristina Chirichella aveva dichiarato di non aver mai chiuso la porta alla Nazionale. Sarà l’occasione buona per richiamarla in azzurro in qualità di ex capitana, nonchè una delle migliori pallavoliste nello spot di centro in circolazione.

Fra le altre escluse di lusso, andranno riallacciati i rapporti con Moki De Gennaro, Caterina Bosetti e Ofelia Malinov. Paola Egonu non è mai stata fuori dal progetto, seppur spesso si sia mostrata scontenta e un po’ frustrata per alcune situazioni capitate in azzurro negli scorsi mesi. Anche per lei potrà essere un nuovo inizio. Tornerà, rispetto al preolimpico, anche Alessia Orro, fuori per un trauma cranico riportato, così come c’è da aspettarsi anche il ritorno nelle rotazioni della schiacciatrice Loveth Omoruyi, giovane talento da far crescere alle spalle di Sylla e Pietrini, ma tenuta fuori dal Preolimpico.