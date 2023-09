Egonu-Mazzanti, il retroscena: dal faccia al faccia al motivo della rottura

SportFair

L’Europeo dell’Italvolley femminile si è concluso con un deludente quarto posto. Un altro argomento caldissimo è quello che riguarda la rottura con Paola Egonu, esclusa anche dalla convocazioni per le qualificazioni olimpiche. L’azzurra non è stata schierata con continuità all’Europeo e adesso sono emersi nuovi dettagli sulla rottura con il Ct Mazzanti.

Il retroscena è svelato da ‘Il Corriere della Sera’. Prima della partita contro l’Olanda va in scena l’ultimo confronto privato tra Mazzanti e Paola Egonu in cui l’atleta manifesta tutto il malessere per la poca considerazione durante l’Europeo. Il faccia a faccia mette la parola fine al rapporto tra i due.

Dopo la finalina Egonu si ferma a salutare Francesca Piccinini, poi corre nello spogliatoio. Ha già deciso che non avrebbe partecipato al preolimpico e poi lo comunica ufficialmente al Ct, concordando una formula per evitare la squalifica dell’atleta e problemi burocratici alla Federvolley. Il Coni spinge per trovare una soluzione definitiva e la posizione del Ct Mazzanti appare in bilico.