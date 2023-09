Djokovic è di un altro pianeta! Vince gli US Open per la quarta volta e conquista il 24° Slam

SportFair

L’ennesimo trionfo di Novak Djokovic. Il serbo si conferma sempre più un fuoriclasse, vince gli US Open per la quarta volta e conquista il 24° Slam della sua carriera strepitosa. E’ antata in scena una finale spettacolare contro Daniil Medvedev, un avversario all’altezza e protagonista di una finale di ottimo livello.

La sfida si è conclusa in 3 ore e 17 minuti Nel primo set Djokovic prova a mettere subito le cose in chiaro, piazza un break in avvio e chiude 3-6. Il secondo set è incredibile e di altissimo livello dal punto di vista tecnico e fisico. Il serbo vince al tie-break dopo un’ora e 45 minuti. Nel terzo set il russo non ha la forza di reagire e deve arrendersi con un altro 3-6. Djokovic in trionfo, sempre più nella storia del tennis.