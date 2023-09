“Un fallimento”, l’urlo di Djokovic: strigliata all’ATP sul salario dei tennisti

SportFair

Novak Djokovic è il tennista più rappresentativo del circuito maschile ma, paradossalmente, è anche la voce più forte tra quelle ‘fuori dal coro’. Il campione serbo non si è mai fatto alcun problema nel porre l’attenzione su alcune problematiche, in particolar modo riguardanti i colleghi.

L’argomento caldo sul quale il tennista di Belgrado è intervenuto di recente riguarda il salario dei tennisti. Djokovic ha dichiarato: “all’inizio si hanno delle problematiche finanziare enormi, con il rischio di essere in un torneo e saltare quello successivo per mancanza di fondi. Capisco perfettamente la fatica di chi è agli inizi: gli atleti hanno da pagare anche i fisioterapisti, i viaggi, gli allenatori e i campi di allenamento, non è facile. Sono circa 400 i tennisti che possono guadagnarsi da vivere grazie al tennis, una cifra molto bassa per uno sport globale come il nostro. È un fallimento“.