Diamond League: il record del mondo di Ingebrigtsen e i risultati di Folorunso, Tortu e Derkach

Ayomide Folorunso centra la qualificazione per la finale della Wanda Diamond League 2023 con il quinto posto nei 400 ostacoli a Bruxelles in 54.42. Nel weekend del 16-17 settembre ci sarà anche l’ostacolista azzurra a Eugene, in Oregon, nelle gare che mettono in palio il ‘diamante’, insieme a Leonardo Fabbri (peso), Larissa Iapichino (lungo), Roberta Bruni (asta) e Andy Diaz (triplo), mentre, come noto, il campione del mondo Gianmarco Tamberi ha rinunciato a partecipare e non difenderà gli ultimi due titoli conquistati nell’alto.

Al Memorial Van Damme, nella penultima fermata del massimo circuito mondiale, sesta piazza con 20.30 per Filippo Tortu nei 200 metri. Nel triplo, quarta Dariya Derkach (14,17/+0.7) e sesta Ottavia Cestonaro (13,76/+0.2). Tra i risultati top del meeting, record del mondo nei 2000 metri per il norvegese Jakob Ingebrigtsen (4:43.13) che dopo 24 anni migliora il 4:44.79 del marocchino Hicham El Guerrouj; super 21.48 (+0.2) nei 200 per la giamaicana Shericka Jackson, record della Diamond League; 6,10 per lo svedese Armand Duplantis nell’asta e tre tentativi mancati al record del mondo di 6,23.